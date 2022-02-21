Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım - Haberler
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Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Belediyesinden asker ailelerine nakdi yardım

Siirt Belediyesince 65 asker ailesine nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesince 65 asker ailesine nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 45 günden fazla askerlik hizmetinde bulunan askerlerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım yapıldığı belirtildi.

Asker ailelerine destek için 2022 bütçesinden 250 bin lira ödenek ayrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl başvuru yapan 65 aileye ödeme yapıldı. Ayrıca yeni başvuru yapanların değerlendirmeleri de devam ediyor. Muhtaç asker ailesi yardım programı kapsamında şartları sağlayan asker ailelerine askerlik süresi boyunca nakdi ödeme yapmaya devam edilecek."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt, Asker, Güncel, Haberler

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