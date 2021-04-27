Siirt Belediyesinden alt yapı çalışmaları

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) bünyesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) bünyesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler Veyselkarani Mahallesi Mezopotamya evlerine giden alt yapıda kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması başlattı.

Alanda 2 kilometrelik hatta 500'lük boru döşendiği belirtilen açıklamada, su baskınlarını en aza indirmek ve daha yaşanılabilir bir Siirt için çalışmalarının kısa sürede bitirileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz