Siirt Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları

Siirt Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince alt yapısı tamamlanan caddeler asfaltlandı, atık su kanalları temizlendi.

Siirt Belediyesince alt yapısı tamamlanan caddeler asfaltlandı, atık su kanalları temizlendi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barış ve Kooperatif mahallelerinde yol genişletme çalışmaları kapsamında alt yapısı tamamlanan Turan Beyazıt Caddesi'ni asfaltladı.

Bağlantılı noktalarda yol yenileme ve çevre düzenlemesi yapan ekipler, çalışmaları kentin diğer mahallelerinde de yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlardan oluşabilecek tıkanıkları önlemek için Batı ve Barış Mahallelerinde atık su kanallarını temizledi.

Yağmur suyu ve kanal ızgaraları onarılırken, deforme olan bacalar ve ızgaralar yenilendi.

Şikayeti olan vatandaşların "Alo 185" veya belediyenin Whatsapp ihbar hattına bildirmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Metin Çekmez Celil Nalçakan Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Siirt Belediyesinden alt ve üst yapı çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:58:05. #1.16#

title