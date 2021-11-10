Siirt Belediyesinden 2 bin 300 aileye "Hoş geldin bebek" paketi

SİİRT (AA) - Siirt'te ailelere, yeni doğan bebekler için hazırlanan 'hoş geldin bebek" paketi dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Murat Özekinci, kentte 2 bin 300 aileye yeni doğan bebek paketi dağıtıldığını belirtti.

Ailelere yönelik çalışmaların devam edeceğini dile getiren Özekinci, şöyle konuştu:

"Vatandaşların acı ve sevinçlerine ortak olabilmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerimiz sürüyor. Ailelerin maddi durumuna bakılmaksızın doğum raporu ve kimlik fotokopisiyle belediyeye başvuran tüm vatandaşlara bebek paketi dağıtmaya devam edeceğiz."

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