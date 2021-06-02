Siirt Belediyesince yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor
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Siirt Belediyesince yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Siirt Belediyesince yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor.

Siirt'te yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yollarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Hacıbektaşoğlu, standartlara uygun yapılan çalışmalarla mahallelerin daha modern bir hale kavuşacağını belirtti.

Doğan ve Conkbayır mahallelerinde 14 bin 500 metrekare bordür ve kilitli parke döşendiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, çalışmaların aralıksız devam ettiği kentte vatandaşların daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini amaçladıklarını aktardı.

Siirt Belediyesince yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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