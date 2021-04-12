Siirt Belediyesince vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı
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Siirt Belediyesince vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Belediyesince vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bin maske dağıtıldı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bin maske dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güres ve Hakkı Akyüz caddelerinde vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Belediye ekipleri adına açıklama yapan Mehmet Mesut Mersin, uygulama kapsamında 5 bin maske dağıtıldığını belirtti.

Vatandaşlardan Valilikçe alınan kararları hatırlatarak, kurallara uymalarını istediklerini ifade eden Mersin, şunları kaydetti:

"Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun direktifleriyle yoğunluğun olduğu caddelerden başlayarak bu çalışmalarımızı sürdürdük. Daha önce de benzer çalışmalar yürütmüştük. Özellikle vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve kalabalık ortamlarda bulunmamalarını hatırlattık. Vatandaşların da tedbirlere uyduğunu görebiliyoruz. İlerleyen zamanda Kovid-19'a yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Vatandaşlar da emeği geçen Siirt Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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