Siirt Belediyesince 8 Mart Kadınlar Gününde fidan dikildi
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikildi.
SİİRT (AA) - Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fidan dikildi.
Siirt Belediyesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyedeki birimleri gezerek kadın çalışanların günlerini kutladı.
Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, çalışanlara karanfil verdi.
Etkinlik kapsamında Gökçebağ yolu Otogar kavşağında fidan diken ekipler, daha sonra toplu taşıma araçlarında günlerini kutladıkları kadınlara karanfil dağıttı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel