Siirt Belediyesi, yıl sonuna kadar esnafın su faturasında yüzde 50 indirim uygulayacak

Siirt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa destek için yıl sonuna kadar su faturalarında yüzde 50 indirim yapacak.

Siirt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnafa destek için yıl sonuna kadar su faturalarında yüzde 50 indirim yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla salgından olumsuz etkilenen esnafa destek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar belediyenin kiracılarından kira bedeli alınmayacak ve kentteki bütün esnafın su faturasında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Daha önce de belediyeye ait iş yerlerinde 3 aylık döneme ait borçlar ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık