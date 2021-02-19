Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

19.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:18
Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi

Siirt Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi.

Siirt Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte yetim çocuklar hediyelerle sevindirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezinde yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Evlerinden alınan anne ve çocuklara, Kadınlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezinde Çanakkale konulu film izletildi.

Müzik dinletisi ve palyaço gösterisiyle eğlendirilen çocukları Hacıbektaşoğlu da hediyelerle sevindirdi.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, yetim çocukları ve ailelerini şefkatle kolladıklarını belirtti.

Merkezde ailelerin sorunlarını imkanlar dahilinde gidermeye çalışacaklarını ifade eden Hacıbektaşoğlu, burada annelere okuma yazma, çocuklara da akademik destek programları sunulacağını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamiyet Merkezi ile yardımın ötesinde yetim çocukların kişisel gelişimi için onların dünyasına dokunarak yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Salgın dolayısıyla ailelerimizin bir kısmı burada. Çocuklarımıza ulaşarak onların hayatına dokunmak için sosyal kültürel, müzik kursundan spor ve kültürel faaliyetlerine kadar birçok etkinlik için çabalayacağız. Uzman arkadaşlarımızın rehberliğinde faaliyetlerime devam edeceğiz. Salgın nedeniyle merkezimizde çalışmalarımıza ara vermiştik. Yeniden koşulların oluşmasıyla faaliyetlerimize kaldığımız yerden başladık. Merkezin oluşumunda emeği geçenleri kutluyorum."

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci de Merkez ile ailelere yönelik aktiviteler yapılacağını, resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılarak motivasyon artırıcı gezi ve piknikler düzenleneceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Belediyesi yetim çocukları hediyelerle sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 14:19:28. #1.15#
title