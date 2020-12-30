Siirt Belediyesi son bir yılda 1 milyon 441 bin yolcu taşıdı

Siirt Belediyesi bünyesinde şehir merkezinde toplu taşıma hatlarında yaşanan aksaklıkları gidermek ve şehrin her köşesine toplu taşıma araçlarının gitmesini sağlamak amacıyla, 'Kentte yaşamın olduğu her yere ulaşım' sloganıyla hizmete başlayan halk otobüsleri tarafından 2020 yılında 1 milyon...

Siirt Belediyesi bünyesinde şehir merkezinde toplu taşıma hatlarında yaşanan aksaklıkları gidermek ve şehrin her köşesine toplu taşıma araçlarının gitmesini sağlamak amacıyla, 'Kentte yaşamın olduğu her yere ulaşım' sloganıyla hizmete başlayan halk otobüsleri tarafından 2020 yılında 1 milyon 441 bin 800 yolcu taşındığı bildirildi.

Siirt'te 1 Ocak 2020 ile 29 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyon 441 bin 800 vatandaş toplu taşımada belediye halk otobüslerini tercih etti. Günde yaklaşık 4 bin vatandaşın tercih ettiği belediye toplu taşıma araçlarında son bir yılda 'Siirtkart' ile 1 milyon 441 bin 800 kişi seyahat etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı