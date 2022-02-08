Siirt Belediyesi, otobüs duraklarına yapılan hatalı araç parklarına dikkat çekti

SİİRT (İHA) - Siirt Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü, son zamanlarda kamu hizmeti yapan yolcu taşıtları durakların 15 metre yakınına araç park etmenin yasak olmasına rağmen, birçok sürücünün bu kurala uymadığını sahada yapılan çalışmalarla tespit edildiğini duyurdu.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, kurala uymayan sürücüler, otobüs bekleyen vatandaşları zor durumda bırakırken, yolcu taşıma araçlarının yolun ortasında durmasına sebep olarak, kentteki trafiğin akışına engel olmakla birlikte kaza riski oluşturmaya sebebiyet verdiğini belirtti. Açıklamada, bu tür ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerin artacağına, sürücülerin trafik kurallarına uymaları, uymayanlar hakkında da cezai işlem uygulanacağı ifadelerine yer verdi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Yerel