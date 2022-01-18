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Siirt Belediyesi öğrencileri spor merkezinde ağırladı

Siirt Belediyesi öğrencileri spor merkezinde ağırladı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te öğrenciler spor merkezinde ağırlandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te öğrenciler spor merkezinde ağırlandı.

Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğü ekipleri, merkez İbni Sina İlkokulunca yürütülen proje ile okul genelinde en iyi davranış sergileyen öğrencileri spor merkezinde ağırladı.

Görevliler, spor faaliyetleri hakkında bilgi verdiği öğrencilere okçuluk, masa tenisi, dama, satranç ve diğer sportif oyunları oynattı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Siirt Belediyesi, Siirt, Güncel, Haber

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