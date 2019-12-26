26.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:50

Siirt Belediyesi'nin hayvan barınağında havan mermisi bulundu

HPD'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan patlamamış havan mermisi, imha edildi.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesindeki HDP'li Siirt Belediyesi'ne ait hayvan barınağı içerisinde patlamamış havan mermisini gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede mühimmatın, 81 milimetre çapında havan mermisi olduğu belirlendi. Mermi, alınan güvenlik önleminin ardından Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Kaynak: DHA

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