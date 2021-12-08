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Siirt Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Siirt Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtmaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere rutin olarak sürdüğü sıcak yemeğin yanı sıra bugün 210 aileye et dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye, yıl içerisinde periyodik aralıklarla ihtiyaç sahibi ailelere binlerce gıda paketi ve sıcak yemek yardımında bulunduğu belirtildi. Belediye, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerinin bundan sonraki dönemde de artarak devam edeceklerini bildirdi.

Yardım alan ailelerin belediye çalışanlarına teşekkür ettiği kaydedildi. - SİİRT

Siirt Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Siirt Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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