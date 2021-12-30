Siirt Belediyesi'nde 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, 2021 yılı değerlendirme ve 2022 yılı yatırım programlarıyla ilgili planlamalarının ele alındığı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya katılan bütün birim müdürleri, 2021 yılında yaptıkları faaliyetler ile birimlerin 2022 planlamaları ve hedefleriyle ilgili olarak birer sunum gerçekleştirdi. Siirt'in her alanda sürdürdüğü gelişimin, 2022 yılında da devam edeceğini artarak Vali Hacıbektaşoğlu, 2021 yılı Siirt için oldukça yoğun, verimli ve başarılı bir yıl olduğunu, aynı kararlılık ve azimle 2022 yılında da kentin değişimine, dönüşümüne katkı sunmaya, Siirtlileri hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

2021 yılında önemli çalışma ve projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, mesai kavramı gözetmeksizin 2022 yılında da çok daha yoğun bir tempo ortaya konulmasının gerekliliğine işaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, 2021 yılında eğitimden sağlığa, kültürden spora, ulaşımdan kentsel dönüşüm projelerine, alt ve üst yapı yatırımlarını ve gönül belediyeciliğini etkin bir şekilde icra ettiklerini belirterek, 2022 yılında da bu hedeflerinin üstüne çıkmak gerektiğinin altını çizerek, birim müdürlerine talimatlar verdi.

"2022'de şehrimizin değişimi ve dönüşümü için çalışacağız"

Vali Hacıbektaşoğlu, "İnşallah 2022 yılını yeni yatırımlar ve projeler yılı olarak geçireceğiz. Siirt Belediyesi olarak tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştık. Bu anlamda örnek çalışmalar ortaya koyduk. Siirt'imizi daha yaşanabilir bir il konumuna getirmek adına geceli-gündüzlü çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat çalışıyoruz ve sahadayız. Vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu ve yaşanabilir bir Siirt için çalışıyoruz. Hepinizin emeğine sağlık" diye konuştu. - SİİRT