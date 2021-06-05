Siirt Belediyesi LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak
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Siirt Belediyesi LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak

Siirt Belediyesi LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve velilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Siirt'te yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve velilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Siirt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava girecek öğrencilere toplu taşıma hizmeti sağlanacak.

Ulaşım hizmetinin 6 Haziran saat 08.00'den itibaren başlayacağı belirtilen açıklamada, sınav giriş belgesini göstererek öğrenci ve refakatçilerin bu hizmetten yararlanabileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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