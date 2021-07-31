Siirt Belediyesi KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak
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Siirt Belediyesi KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak

Siirt Belediyesi KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) Siirt'te girecek adaylar ile velilere belediye tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) Siirt'te girecek adaylar ile velilere belediye tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, sınava girecek öğrencilere toplu taşıma hizmeti sağlanacağı bildirildi.

Ulaşım hizmetinin saat 08.00'den itibaren başlayacağı ifade edilen açıklamada, sınav giriş belgesini gösteren öğrenci ve refakatçilerin bu hizmetten yararlanabileceği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif olan adaylar için de Belediye Ulaştırma Müdürlüğünce ayrı otobüs seferi düzenleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sınava girecek adaylar için ulaşım konusunda tüm ekiplerin görevlerinin başında olacağını belirtti.

Sınav saatleri içerisinde de vatandaşlardan gürültü oluşturabilecek durumlardan uzak durmalarını isteyen Hacıbektaşoğlu, sınava girecek tüm adaylara başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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