Siirt Belediyesi kışa hazır

Siirt Belediyesi, kış mevsiminde yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Siirt kent merkezinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbir ve önlemleri alındı. Siirt Belediyesi, kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşların yaşam standartlarını bozmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli planlamayı yaparak, kış mevsimi boyunca, 5 adet kazıcı-yükleyici, 2 adet greyder, 1 adet loder, 3 adet kar küreme makinesi, 2 adet tozlama makinesi, 8 adet traktör, yaklaşık 150 ton tuz ve 50 saha personeli ile karla mücadele ile ulaşım hizmetleri için hazır durumda bekletiliyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarının tıkanma ihtimaline karşı da harekete geçen SİSKİ, geniş çaplı temizlik çalışması yaparak, su giderlerine özellikle yağmurlu günlerde suyun akışkanlığına engel olabilecek katı atıkların temizlenmesi amacıyla kent genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattında yer alan baca ve ızgaranın temizliğini sağladı.

Kış şartlarında yaşam koşulları zorlaşan kuşlar, sokak hayvanları ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için de veteriner müdürlüğü tarafından da gerekli tedbirler alındığı bildirildi - SİİRT