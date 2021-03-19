Siirt Belediyesi kaldırım işgallerine ceza kesecek

Siirt Belediye zabıta görevlileri, kentte kaldırım işgallerine son vermek için denetimleri artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yol ve kaldırım işgallerine yönelik ekiplerin sabah saatlerinde Aydınlar Caddesi, Helvacılar Çarşısı ve semt pazarında denetim yaptığı belirtildi.

Yol ve kaldırımlarda tezgah açan seyyar satıcı ve esnafları uyaran ekipler, kuralları dikkate almayanlar hakkında kanuni işlem uygulanacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz