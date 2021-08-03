Siirt belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'ta görev yapmaya başladı
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Siirt belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'ta görev yapmaya başladı

Siirt belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'ta görev yapmaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt belediyesi ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için ekiplerini bölgeye sevk eden Siirt belediyesi ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme faaliyetlerine destek için gönderilen 11 personel, 4 araç ve 1 iş makinesinden oluşan itfaiye ekibi, yangına müdahale noktasında da kriz yönetim merkezi koordinasyonunda hareket ederek, itfaiye araçlarına su taşıma, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılarak, destek veriyor. - SİİRT

Siirt belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'ta görev yapmaya başladı
Siirt belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat'ta görev yapmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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