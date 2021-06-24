Siirt Belediyesi işitme engelli sporculara malzeme desteğinde bulundu

Siirt Belediyesi işitme engelli sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Siirt Belediyesi işitme engelli sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, belediyede gerçekleşen etkinlikte Siirt İşitme Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcularını kabul etti.

Sporcularla işaret diliyle görüşerek başarı dileyen Hacıbektaşolu, engelli bireylere hayatın tüm alanında destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Daha sonra sporculara forma, şort, krampon ve tozluk dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz