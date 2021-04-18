Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor
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Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor

Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlara gıda paketi dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç vatandaşlara gıda paketi dağıtıldı.

Siirt Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin tek tek kapısı çalınarak Ramazan kolileri dağıtımına başlandığını belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşları göz önünde bulundurarak yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Belediyemize başvuran ve tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını tek tek çalınarak yardım kolileri ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca belediyemizin bu yardımları devam edecektir" dedi. - SİİRT

Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor
Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor
Siirt Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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