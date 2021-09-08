Siirt Belediyesi Gençlik Merkezi hizmete başladı

Siirt Belediyesi Gençlik Merkezi hizmete girdi.

Siirt Belediyesi Gençlik Merkezi hizmete girdi.

Siirt Belediyesi Spor Müdürlüğünce çocuk ve gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Barış Mahallesi Mehmet Sincar Parkı'nda dizayn edilen bir bina gençlik merkezi olarak faaliyete geçirildi.

Siirt Belediyesi Spor Müdürü Aydın Özev, çocuk ve gençlerin ücretsiz faydalanacağı merkezde geleneksel okçuluk, masa tenisi, dart, langırt, zeka oyunları alanlarında hizmet verileceğini söyledi.

Özev, merkezden hafta içi sabah 9-12 yaş, öğleden sonra 13-16 yaş öğrencilerin yararlanabileceğini belirterek, kurslara ilk gün yoğun ilgi olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz