Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi
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Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Yerel

- Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi Siirt Valiliği himayelerinde Siirt Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Botan Efsanesi gösteri sanatları grubu izleyenleri büyüledi.

- Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi

SİİRT - Siirt Valiliği himayelerinde Siirt Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Botan Efsanesi gösteri sanatları grubu izleyenleri büyüledi.

Siirt Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, çeşitli mesleklerden 40 kişinin yer aldığı 'Botan Efsanesi' halk dansları gurubu Siirt Belediyesi Anfi Tiyatroda sunduğu gösteri izleyenleri büyüledi. Siirt'in tarihinde ve kültüründe yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikayeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, vatandaşlardan tam not aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteriyi Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Aytek, Kadir Yıldız ve Belediye Başkanı Danışmanı Şefik Erden ve vatandaşlar izledi.

Gösteri sonunda, 40 kişilik dans ekibine çiçek takdim eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt gösteri sanatları topluluğu yönetmeni Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı kutladı, başarı dileğinde bulundu. Siirt Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, gösteriyi izleyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu kültürel ve sanatsal çalışmaların Siirt'in tanıtıma büyük katkı sağladığını ifade etti.

Gençlerin çok güzel muhteşem bir gösteriyi üç dilde sergilediklerini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, "Huzur ve kardeşlik şehri memleketimiz o kadar güzel ki, toprağına, taşına, şehrine, havasına bakmaya doyamıyoruz. Bu memleketin seslerini dinlemeye doyamıyoruz. İşte Botan efsanesi Botan Kültürü, Siirt Kültürü, Anadolu Kültürü bizi biz yapan Siirt'i çok güzel bir yer yapan kardeşliğin hoşgörünün sevginin bütün tatların bütün lezzetlerin en güzel olduğu yer işte bu kültürdür. Bu kültürü arkadaşlarımız canlandırdı. Biz hem Botan Efsanesi Sanat Topluluğunu, gençlerimizi, kardeşlerimizi, sanatçılarımızı, sanat ile uğraşanları müzik olur, dans olur, resim olur bizler her zaman yanlarında olacağız destekleyeceğiz ve onları izleyeceğiz. O kadar çok zenginiz ki ama en büyük zenginliğimiz insanımız bunu burada görüyoruz. Çok büyük ilim ve bilim insanları yetiştirmişiz, sanat ve kültür insanı yetiştirmişiz. Görüyoruz ki en büyük potansiyelimiz insanımız. Bu vesile ile bize bu güzel geceyi yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Program, toplu hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi
Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi
Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi
Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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