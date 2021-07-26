Siirt belediyesi dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

Siirt belediyesi, iletişim ve sosyal medya dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı.

Siirt belediyesi, iletişim ve sosyal medya dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bazı art niyetli kişiler tarafından belediyenin ismini kullanılarak, personel alımı yapılacağı belirtilerek dolandırıcılık yapmak suretiyle vatandaşlardan maddi yardım talep edildiği bilgisi alınmış olup, bu tür iletişim ve sosyal medya dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Belediyede personel alımları yasal mevzuat çerçevesinde web sitesinde ve basın, yayın kuruluşları aracılığıyla ilan edilerek, kamuoyuna açıklanmaktadır. Vatandaşların bu tür isteklerde bulunan dolandırıcılara itibar etmemeleri, bu gibi durumla karşılaştıklarında en yakın emniyet birimine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ya da 112 ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında yasal işlem başlatılacaktır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı