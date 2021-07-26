Siirt belediyesi dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt belediyesi dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı

Siirt belediyesi dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt belediyesi, iletişim ve sosyal medya dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı.

Siirt belediyesi, iletişim ve sosyal medya dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden bazı art niyetli kişiler tarafından belediyenin ismini kullanılarak, personel alımı yapılacağı belirtilerek dolandırıcılık yapmak suretiyle vatandaşlardan maddi yardım talep edildiği bilgisi alınmış olup, bu tür iletişim ve sosyal medya dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Belediyede personel alımları yasal mevzuat çerçevesinde web sitesinde ve basın, yayın kuruluşları aracılığıyla ilan edilerek, kamuoyuna açıklanmaktadır. Vatandaşların bu tür isteklerde bulunan dolandırıcılara itibar etmemeleri, bu gibi durumla karşılaştıklarında en yakın emniyet birimine, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ya da 112 ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları büyük önem arz etmektedir. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyeti yaptığı tespit edilen bir şahıs hakkında yasal işlem başlatılacaktır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Demir Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt belediyesi dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 11:26:52. #1.14#

title