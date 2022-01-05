Siirt Belediyesi çocukları sinema ile buluşturdu
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Belediyesi çocukları sinema ile buluşturdu.
Siirt Belediyesi çocukları sinema ile buluşturdu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Kadın Yaşam Merkezi sinema salonunda ağırlanan çocuklara Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi izletildi.
Çocuklar, etkinlik sonunda araçlarla evlerine bırakıldı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, çocuklan yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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