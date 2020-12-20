Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı

20.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:42
Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı

Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde köpüklü suyla temizledi.

Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde köpüklü suyla temizledi.

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Siirt-Kurtalan kara yolu Hükümet Bulvarı'ndaki cadde ve kaldırımları gözden geçirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında korucuyu önlük giyen ekipler, şarkılar eşliğinde araçların yoğun olduğu cadde, sokak, kaldırım, durak ve oturma banklarını deterjanlı su ile temizledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalara katılan ekipleri ziyaret etti.

Belediyenin tüm ekipleriyle vatandaşlara hizmet verdiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Temizlik işleri ekiplerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek ana cadde, meydan ve kalabalık alanları temizliyor. 7 gün 24 saat sahada çalışmalar yürütülüyor. Ekiplerimiz işlerini her zaman severek yapıyor. Bugün de arkadaşlarımız işlerini düğüne ve eğlenceye dönüştürdü. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Salgından dolayı sahada çalışan tüm ekiplerimiz cadde ve kamu kurumlarında hijyenin sağlanması için çok önemli çalışmalar yaptılar. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Bakan Uğur Yücel Şevket Çoruh Acun Ilıcalı
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Adana Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Belediyesi, cadde ve kaldırımları şarkılar eşliğinde yıkadı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:54:07. #1.15#
title