Siirt Belediyesi 150 aileye sıcak yemek desteği sağlıyor

Siirt Belediyesi, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her gün 150 ailenin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Siirt Belediyesi, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen sıcak yemekler, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumartesi ve Pazar günleri hariç, her gün 150 ailenin evlerine götürülerek teslim ediliyor.

İhtiyaç sahibi olup evlerinde tek kalan ve yemek yapma durumu olmayan engeli vatandaşlara yardım elini uzatan Siirt Belediyesi, Belediye ait Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde özenle hazırlanan sıcak yemekleri vatandaşın kapısına kadar götürüyor.

Her alanda ürettikleri başarılı projeler ile vatandaşın takdirini kazanan Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Murat Özekinci ve ekibinin sosyal belediyecilik anlayışı içinde ihtiyaç sahibi, evinde yemek yapma durumu olmayan vatandaşlara bu sıkıntılı dönemde destek olarak vatandaşların hayır duasını almaya devam ediyor.

Vatandaşlar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye yetkililerine teşekkür ettiler. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı