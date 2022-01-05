Siirt Belediyesi 1 milyon 984 bin kişiye toplu taşıma hizmeti verdi

Siirt Belediyesi, geçen yılın toplu taşıma istatistiklerini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce geçen yıl 1 milyon 984 bin 98 vatandaşa ulaşım hizmeti sağlandı.

Toplu ulaşım hizmetlerinin aksamadan devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"06.30 ile 23.30 saatleri arasında 24 araçla hizmet veriliyor. Günlük ortalama 5 bin 500 yolcu taşınmaktadır. Bunların 802 bin 985'i tam kart, 692 bin 185'i indirimli kart ve 488 bin 928'i ise ücretsiz kart olarak kullanılmış. Ayrıca okullarda öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemek için araç tahsisi de yapmaktadır. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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