Siirt Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
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Siirt Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Siirt Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediye Meclisi, İsrail'i Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle kınadı.

Siirt Belediye Meclisi, İsrail'i Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle kınadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi, gündeme alınan kınama önergesini oy birliği ile kabul etti.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

"Zalim İsrail tarafından Filistinlilere yönelik saldırılar çok vahim boyutlara ulaşmış bulunmakta. Hiçbir hukuk ve norm tanımayan katil İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği ağır bombardıman sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu vahşi saldırıları, başta en kutsal hak olan yaşam hakkının açık bir ihlalidir. Bu saldırıların dozu her geçen gün artmakta, sorunu çözmesi gereken uluslararası kurum ve kuruluşlar bu yaşananlar karşısında maalesef üç maymunu oynamaktadır. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletlerin saldırıların durması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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