Siirt Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı

Siirt Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Conkbayır Mahallesi 312. Sokağa Şehit Davut İlbaş ismi verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinin asfaltlanması, Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce amatör spor kulübüne 10 bin lira nakdi yardım yapılması, Ulus Mahallesindeki taziye evine Şeyh Muhyettin Oran isminin verilmesi, belediye sınırları içerisinde toplu taşıma yapan D ve T plakalı ticari araçlar için yıllık işletme harç bedelinin 62,50 lira olarak belirlenmesinden oluşan gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

Osmaniye'de tüyleri diken diken eden olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title