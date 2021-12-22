SİİRT (AA) - Siirt Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Conkbayır Mahallesi 312. Sokağa Şehit Davut İlbaş ismi verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinin asfaltlanması, Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünce amatör spor kulübüne 10 bin lira nakdi yardım yapılması, Ulus Mahallesindeki taziye evine Şeyh Muhyettin Oran isminin verilmesi, belediye sınırları içerisinde toplu taşıma yapan D ve T plakalı ticari araçlar için yıllık işletme harç bedelinin 62,50 lira olarak belirlenmesinden oluşan gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet