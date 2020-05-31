Siirt Belediye Başkan Vekili Vali Atik: "İşimiz icraat olacak, halka hizmet olacak" Siirt Valisi Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, "İşimiz icraat olacak, halka hizmet olacak.

Siirt Valisi Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, "İşimiz icraat olacak, halka hizmet olacak." dedi.

Atik, belediyede düzenlenen basın toplantısında, kısa sürede iyi bir ekip kurarak kentin tüm sorunlarını masaya yatırdıklarını belirtti.

Siirt'i yaşanılır bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Atik, belediyeye yeni bir anlayış getirdiklerini aktardı.

"Yapacağımız hizmetlerle konuşulacağız. Günlerdir arkadaşlarım buna yönelik çalışıyor. Belediyede bir anlayış değişikliğine gidiyoruz. Daha önce belediyede bir teşkilat şeması ve görev dağılımı dahi yoktu. Teşkilat şeması oluşturarak işe koyulduk." diyen Atik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeffaf ve hesap verebilirliği sağlamak için ihaleleri tek bir birimden yapacağız. Şaibeli hiçbir şey belediyede olmayacak. İşimiz icraat olacak, halka hizmet olacak. Bu kadim memleketi daha yaşanılır bir kent haline getirmek bizim asli görevimiz olacak."

Atik, ilk icraata Güres Caddesinden başladıklarını, Siirt Devlet Hastanesine kadar tramvay projesi hayata geçirmek istediklerini dile getirerek, bunun için de kullanılmayan iki binanın yıkımı ile çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bazı çevrelerin bu nedenle sosyal medyada kendisini hedef göstermesinden üzüntü duyduğunu anlatan Atik, "Güres Siirt'in trafiğe kapalı en gözde caddesi. Biz de bu caddeyi daha kullanışlı hale getirmek için refüjde bulunan alanları yıkarak tramvay projesi ile bu işe başladık. Ancak bazı kesimler bu işi provoke ediyor. " diye konuştu.

Siirt'te konuşulan Türkçe Kürtçe ve Arapça'nın muhafazası ve yaşatılmasının görevleri olduğunu aktaran Atik, şunları kaydetti:

"Kütüphanenin yıktırılmasının nedeni orası kullanılmıyordu. Orası kütüphane için uygun değildi. Biz yıktırdığımız yerin hemen karşısında Siirt Lisesi'nin duvarını yıktırarak bahçesinde millet kıraathanesini yapacağız. Sosyal mesafeye dikkat ederek her kesimin gelip kitabını okuyabileceği bir butik alan oluşturacağız. Ancak birileri bunu doğal olarak hazmetmeyebilir. Her yaptığımız iş tabi eleştirilir, biz bu olgunluğa sahibiz. Ancak ben bu ilin Valisi ve Belediye Başkan vekili olarak şunu söyleyeyim, Siirt halkına en güzel hizmeti yapmanın gayretindeyiz."

Kaynak: AA