Siirt Baykan Kaymakamının Aracına Bombalı Saldırı

Siirt Baykan Kaymakamının Aracına Bombalı Saldırı

Siirt Baykan Kaymakamının aracına bombalı saldırı(Tür: Yurt)

Siirt Baykan Kaymakamının aracına bombalı saldırı

(Tür: Yurt)