Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

BATMAN (AA) - Siirt- Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkili olan kar nedeniyle Siirt'ten Batman istikametine giden 2'si ağır tonajlı 8 araç, Kurtalan ilçesi Teylan köyü mevkisinde mahsur kaldı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açtı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.