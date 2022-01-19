Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Haberler
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Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt-Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.

BATMAN (AA) - Siirt- Batman kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2'si ağır tonajlı 8 araç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, geceden itibaren etkili olan kar nedeniyle Siirt'ten Batman istikametine giden 2'si ağır tonajlı 8 araç, Kurtalan ilçesi Teylan köyü mevkisinde mahsur kaldı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolu ulaşıma açtı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt-Batman kara yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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