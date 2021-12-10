Siirt Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile İlgili Duyuru

EVREN, ANKARA (Habermetre) - Siirt İli, Merkez İlçesi Evren Mah. 248 Ada 4 Nolu Parsel Mevkiinde Siirt Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan "Siirt (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı" projesi olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek, son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliğinin 14 Maddesi (1) nolu bendi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ve Siirt İl Müdürlüğünde (10) takvim günü görüşe açılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Siirt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

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