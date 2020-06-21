Siirt Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü Siirt'te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Siirt'te bir grup doğasever, Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğündeki bir grup doğasever, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Botan Vadisi Milli Park alanında yer alan Akabe Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Botan Çayı eteklerinde mola veren doğaseverler, aynı güzergahtan dönerek yürüyüşlerini tamamladı.

Jandarma ekipleri, güzergah boyunca güvenlik önlemi aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürü Nevzat Amcalar, Asurlar tarafından yapıldığına inanılan tarihi Akabe Yolu'nun içinde bulunduğu alanın, milli park ilan edilmesiyle vatandaşlar tarafından daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA