Siirt ADEM'de maske üretimine başlandı Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kurtalan Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde maske üretimine başladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Kurtalan Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde maske üretimine başladı.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın öncülüğünde, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.

Aydın yaptığı açıklamada, piyasada bulunması zor ve fiyatları yüksek maskelere karşı kurumların ihtiyaç duydukları maskeleri sağlamak ve personelleri salgınına karşı korumak amacıyla maske üretilmeye başlandığını söyledi.

Her bir maskenin son üretim noktasında tekli paketler ile sterilize bir şekilde hazırlandığını ifade eden Aydın, "Üretilen maskelerin vatandaşlarımızla en fazla temas eden personellere talep etmeleri halinde dağıtılacak. Sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen üretim usta öğreticilerimiz ve gönüllüler aracılığıyla yapılıyor. Bu zor dönemde üretim yapan kadınlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA