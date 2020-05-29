SİİRT 300 yıllık yöntemle tarım yapıyorlar
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SİİRT 300 yıllık yöntemle tarım yapıyorlar

300 yıllık yöntemle tarım yapıyorlarSİİRT'in Tillo ilçesindeki tarım üreticileri, atalarından kalma 300 yıllık yöntemle çeltik ve susam ekimini sürdürüyor.

29.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:58

300 yıllık yöntemle tarım yapıyorlar

SİİRT'in Tillo ilçesindeki tarım üreticileri, atalarından kalma 300 yıllık yöntemle çeltik ve susam ekimini sürdürüyor. Hatrant köyünün muhtarı Hayrettin Beydoğan, "Teknolojiyi kullanmıyoruz. Tarım işlerimizi insan, at, katır ve eşek gücü ile yapıyoruz. Arazilerimiz kaynak suyu ile sulanıyor, verim 2 kat oluyor" dedi.

Tillo ilçesine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Hatrant köyünde, çeltik ve susam üreticilerinin yoğun ekim mesaisi başladı. Makineli tarım araçlarını kullanmayan çiftçiler, insan ve hayvan gücüyle tohumu toprakla buluşturuyor. Yaklaşık 300 yıldır bu yöntemle çeltik ve susam eken Hatrant köyü çiftçileri, ürünlerine yoğun talep olduğunu aktardı. Köylerindeki toprağın çok verimli olduğunu söyleyen muhtar Hayrettin Beydoğan, yetiştirdikleri ürünlerin tamamen organik olduğunu söyledi. Köy sakinlerinin temel geçim kaynağının pirinç ve susam olduğunu aktaran Beydoğan, "Köyümüzde yetişen pirinç bir hayli lezzetli olduğundan ve tamamen organik olduğundan ciddi rağbet görmektedir. Pirinç ekiminde tohum çok önemlidir ve bizler bu tohumu hasat zamanında tarlamızdan toplayarak 1 yıl boyunca muhafaza ediyoruz. Pirinç tohumunu yaklaşık 2 hafta su altında tutuyoruz ve daha sonra tohumu alarak, tarlamıza serpiyoruz. Sulak ve bataklı alanda yetişen pirinç, 6 ay geçtikten sonra verim vermeye başlıyor ve 6 ay sonra hasat alamaya başlıyoruz" diye konuştu.

İNSAN VE HAYVAN GÜCÜYLE EKİM

Ürün ekiminde makineli tarım araçlarını kullanmadıklarını anlatan muhtar Beydoğan, bu işlemi insan ve hayvan gücüyle yaptıklarını kaydetti. Köydeki tarım arazilerinin sulamasının kaynak suyundan yapıldığını dile getiren Beydoğan, şöyle konuştu:

"Pirinç ve susam ekimini atalarımız ve dedelerimizden kalma yöntemlerle yapmaktayız. Tarım alanında teknoloji çok iyi gelişti ancak bu teknolojiyi bizler kullanmak istemiyoruz. Tarım işlerimizi insan, at, katır ve eşek gücü ile yapmaktayız. Köyümüz tarım alanında bir hayli şanslıdır. Arazilerimiz doğal kaynak suyu ile sulanıyor. Dağlardan gelen kaynak su sayesinde verim 2 kat oluyor. Geçen sene ortalama 15 ton pirinç elde ettim ve kilosunu 15 liradan sattım. Bu sene tahmini 20 ton elde etmeyi hedefliyorum ve kilosunu 20 ile 25 TL arasında satmayı planlıyorum. Doğa harikası köyümüz mükemmel bir yer."

HASAT BAŞLAMADAN SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADILAR

Ektikleri pirinç ve susamın daha hasadı yapılmadan siparişler aldıkların söyleyen Beydoğan, "Bu mevsim de ekimlerimizi yaptık ve 6 ay sonra Allah'ın izni ile hasadımızı alacağız. Ancak hasat dönemi gelmemesine rağmen sipariş almaya başladık. Özelikle il dışından ciddi siparişler almaktayız. Bu illerimizin başını İstanbul, Ankara, Bursa ve Yalova gibi iller çekiyor. Köylü arazilerinde ekim yapmak için var gücü ile çalışıyor. Çalışkan bir köy olduğumuz için örnek gösteriliyoruz. Ancak köyümüzden ekili alanlarımıza gelen yolumuzda ciddi sıkıntılar var. Yolun uzak ve bozuk olmasından ötürü araçlarımız ciddi zarar görüyor. Mevcut yolu bizler kendi paramız ile yaptırdık. Ancak ağır kış şartları yolumuzu bozdu. Bu nedenle köylüler katır ve at sırtında yaklaşık 2 saatlik yolculuk yaparak ekili arazilerine ulaşıyorlar. Bizler sadece yol istiyoruz" diye konuştu.

SİİRT 300 yıllık yöntemle tarım yapıyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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