Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı genişletme çalışmalarında sona gelindi
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Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı genişletme çalışmalarında sona gelindi

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı genişletme çalışmalarında sona gelindi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Genişletme Projesinde sona gelindi.

Siirt Belediyesince yapılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Genişletme Projesinde sona gelindi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk etabı yapım süreciyle başlayan, ikinci etap kamuya ait kullanılmayan binaların yıktırılarak meydana dahil edilmesiyle devam eden proje, saat kulesi ve eski Valilik binasını kapsayan alanda çevre düzenlemesi yapılmasıyla tamamlanacak.

Ramazan Bayramından sonra tamamlanarak hazır hale getirileceği belirtilen projede, yıktırılan alanların meydana dahil edilmesiyle 1200 metrekare yeşil alan, toplam 4 bin 500 metrekare ek alan kazandırılacağı, üçüncü etap projede ise basketbol sahası, kaykay rampası ve eksikliği hissedilen çocuk oyun alanı ve kent mobilyaları bulundurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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