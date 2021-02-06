Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Genişletme Projesi başlatıldı

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Genişletme Projesi başlatıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle 4 bin 500 metrekarelik ek alan kazandırılacak meydan rehabilite edilecek.

Meydana 1200 metrekare ek yeşil alan kazandırılacağı belirtilen açıklamada, basketbol sahası ve kaykay rampası gibi spor alanları barındırılarak çocuklar ve gençler için kentteki spor faaliyetlerine destek sunulacağı, bölgede eksikliği hissedilen çocuk oyun alanı ve çeşitli mobilyaların bulundurulacağı, amfi alanları düzenlenerek dekoratif aydınlatma figürleriyle meydanda estetik bir görünüm sağlanması amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz