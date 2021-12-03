"ŞİİR VE HAYAT" KONULU AHMET TELLİ SÖYLEŞİSİ PAZARTESİ GÜNÜ

2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 13. 00'da Belediyemiz tarafından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kırşehir Kitap Günleri Fuar açılışının ardından söyleşi ve imza günleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu Kitap Fuarı açılışında yaptığı konuşmada Kırşehirli kitapseverlerin özlemle bekledikleri Kitap Günlerinin 2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde 09. 00-19. 00 saatleri arasında devam edeceğini söyledi. 50 yayıncı, 14 marka ve 30 yazarın Kırşehir Kitap Günleri süresi boyunca kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Başkanımız Ekicioğlu, bu kapsamda 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18: 00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde çağdaş Şiirimizin en önemli şairlerinden biri olan Ahmet Telli'nin söyleşi ve imza gününün gerçekleştireceğini belirtti. Başkanımız Ekicioğlu, tüm şiir severleri ve hemşehrilerimizi imza günleri ve söyleşi programlarına davet ederek, önümüzdeki dönemlerde de bu tür programları yapmaya devam edeceklerini duyurdu. Şair Ahmet Telli, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18: 00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Şiir ve Hayat" konulu söyleşi programında şair yazar ve aynı zamanda Kırşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Soner Demirbaş'ın sorularını yanıtlayacak ve kendi şiirlerini seslendirecek. Ahmet Telli, söyleşinin ardından kitaplarını da imzalayarak okurlarıyla sohbet edecek.

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