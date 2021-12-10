Şiir Dinletisi: "Sezai Karakoç"
Üniversitemiz Şiir Topluluğu tarafından 16 Aralık 2021 Perşembe günü Saat: 14. 00'te Şehit Ömerhalisdemir Konferans Salonunda "Sezai Karakoç Şiir Dinletisi" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz Şiir Topluluğu tarafından 16 Aralık 2021 Perşembe günü Saat: 14. 00'te Şehit Ömerhalisdemir Konferans Salonunda "Sezai Karakoç Şiir Dinletisi" adlı etkinlik gerçekleştirilecektir.
Etkinliğe tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.
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