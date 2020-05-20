Sıhke Gölü'nden 30 ton çöp çıkarıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Gölü ve çevresinde 30 ton çöp toplandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Sıhke Gölü ve çevresinde 30 ton çöp toplandı.

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha güzel ve temiz bir İpekyolu için ilçe genelindeki temizlik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, Sıhke Gölü ve çevresinde yapılan temizlik çalışmalarında 30 ton çöp toplatıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, ekiplerin büyük bir özveriyle doğal ve kültürel varlıklara sahip çıktığını söyledi.

Vatandaşları temiz bir çevre için uyaran Avcı, şunları kaydetti:

"Çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. Sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda hassasiyet göstermemiz gerekir. Çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir miras bırakmak için lütfen çöpleri etrafa değil çöp kutularına atalım."

Kaynak: AA