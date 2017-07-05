Sıhke Gölü Kıyısı Çöplerden Arındırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Sıhke Gölü kenarındaki çöp ve hafriyat atıklarını temizledi.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesinin desteğiyle Sıhke Gölü kenarına gelişi güzel dökülen yaklaşık 110 kamyon (bin 750 ton) çöp ve hafriyat atığı kaldırıldı.



Dökülen çöp ve hafriyatlarla adeta çöplüğü andıran bölgede günlerce hummalı çalışma yürüten ekipler, tesfiye ve düzeltme işlerini de tamamlayarak bölgeyi kötü görüntüden arındırdı.



Ekiplerin işlerini tamamlamasının ardından temizlenen bölgeye Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı kaldırım çalışması yapacak.



Vatandaşlar, yapılan çalışmaları takdir ettiklerini ifade ederek, bölgeyi içler acısı halinden kurtaran Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine teşekkür etti.