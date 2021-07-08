SIHKE CADDESİ'NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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SIHKE CADDESİ'NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

SIHKE CADDESİ'NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Büyükşehir Belediyesince 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında yenilenen 1, 6 kilometrelik Sıhke Caddesi'nde çalışmalar sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesince 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında yenilenen 1, 6 kilometrelik Sıhke Caddesi'nde çalışmalar sürüyor. Caddedeki çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Cadde esnafının çay ikramını da geri çevirmeyen Genel Sekreter Çelikel, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki prestij cadde uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen kentin en eski caddesi olan Sıhke Caddesi'nde de çalışmalar hızla ilerliyor. Bir şeridi trafiğe kapatılan caddede bir yandan kaldırımların sökümü ve yeni kaldırım yapımı devam ederken, bir yandan da cadde asfalt serimi için hazır hale getiriliyor.

Beşyol Kavşağı ile Semaver Kavşağı arasındaki yaklaşık 1. 6 kilometrelik alanda uygulanacak projede; asfalt, yaya yolu, bisiklet yolu, orta refüj, yağmur suyu drenaj hattı, dekoratif aydınlatmalar ve engelli yürüme bandı yer alırken, caddenin elektrik hatları da yer altına alınacak. Yeşil dokuya sahip olacak cadde projesinde peyzaj düzenlemesi ve otomatik sulama sisteminin yanı sıra cadde boyunca yol kenarına kestane ve akçaağaç, orta refüje ise mazı ağaçları dikimi yapılacak.

Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve ilgili daire başkanlarının da eşlik ettiği Genel Sekreter Çelikel, bir süre caddeyi gezdikten sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

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