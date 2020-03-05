Sihirli Oyuncaklar Filmi
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Küçük bir oyuncak olan Nathan, su ile temas edince rengi değişen sihirli oyuncaklardan biridir. Ancak, Nathan oyuncak ustası tarafından yapılsa da, bilinmeyen bir nedenden dolayı su ile temas edince renk değiştiremez. Neden renk değiştiremediğini anlamaya çalışan Nathan, bu sırada küçük bir robot olan Timebot ile tanışır. Yeni arkadaşı ile birlikte, neden renk değiştiremediğini araştırmaya karar veren Nathan, macera dolu bir yolculuğa koyulur. Nasıl renk değiştirebileceğini öğrenmek için, yol oyunca karşısına çıkan oyuncak ve evcil hayvanlardan yardım alan Nathan, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur.
Yönetmen: Gary Wang
Senaryo: Gary Wang
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Toys & Pets
Yapımcı Firma: Light Chaser Animation Studios
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 10.05.2019
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Kaynak: InterSinema.com