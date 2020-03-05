Sihirli Oyuncaklar Filmi
Haberler » Sinema » Sihirli Oyuncaklar Filmi - Haberler

Sihirli Oyuncaklar Filmi

Sihirli Oyuncaklar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sihirli Oyuncaklar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50
Sihirli Oyuncaklar Filmi

Küçük bir oyuncak olan Nathan, su ile temas edince rengi değişen sihirli oyuncaklardan biridir. Ancak, Nathan oyuncak ustası tarafından yapılsa da, bilinmeyen bir nedenden dolayı su ile temas edince renk değiştiremez. Neden renk değiştiremediğini anlamaya çalışan Nathan, bu sırada küçük bir robot olan Timebot ile tanışır. Yeni arkadaşı ile birlikte, neden renk değiştiremediğini araştırmaya karar veren Nathan, macera dolu bir yolculuğa koyulur. Nasıl renk değiştirebileceğini öğrenmek için, yol oyunca karşısına çıkan oyuncak ve evcil hayvanlardan yardım alan Nathan, kendisini bilmediği bir dünyanın içerisinde bulur.

Yönetmen: Gary Wang

Senaryo: Gary Wang

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Toys & Pets

Yapımcı Firma: Light Chaser Animation Studios

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Çin

Orijinal Dili: Çince

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 10.05.2019


Sihirli Oyuncaklar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler