Sihirli Baloncukların Dünyasını Keşfettiler

Sabun ve su karışımını ellerindeki halkalarla üfleyip onlarca baloncukları havada uçuşturan Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin minik ziyaretçileri, Buble Room Eğlence Arenası'nda, unutulmaz çocukluk anılarını yaşadılar.

Kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk her yaş grubundan bireylere; bol seçenek sunan Optimum, çocukları çok mutlu eden bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Çocuklar, AVM'nin ortak kullanım alanında kurulan Bubble Room Eğlence Arenası'nda; kendi dev baloncuklarını yaparak sıra dışı ve büyüleyici bir deneyim yaşadılar.

Tamamen ücretsiz olarak tam 3 gün boyunca minik konuklarını ağırlayan Bubble Room Eğlence Arenası'nda, sabun ve sudan oluşan bir havuza daldırdıkları halkaları hafifçe üfleyerek, irili ufaklı onlarca baloncuk elde eden çocuklar, sıra dışı bir gün geçirdiler. Baloncuklarını patlatarak eğlencelerini doruğa çıkartan minik ziyaretçiler, 20'şer kişilik gruplar halinde alındıkları arenada, çocukluklarını doya doya yaşadılar. Yetişkinlerin de çocukları mutluluk ve heyecanla izledikleri etkinlik, üç gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verdi.

Baloncukların sihirli dünyasında yolculuğa çıkan minik ziyaretçiler, baloncuklarla hoşça vakit geçirirken, onları izleyen aileleri de bu unutulmaz anları cep telefonlarının kameraları ile ölümsüzleştirdiler.

BALONCUKLARIN SIRRI

4-13 yaş arası çocuklar, dev baloncuklar yaparak eğlenmekle kalmayıp, kendilerine eşlik eden eğitmenlerden baloncukların sihrini de keşfettiler.

Bubble Room Eğlence Arenası'nın duvarında yer alan ve katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan yazıda ise şu şu ifadeler yer aldı: "İki baloncuk kaynaştığında çevreledikleri havanın hacmiyle uyumlu olarak ve yüzey alanları olabilecek en küçük değerde bir şekil ortaya çıkar. Eğer baloncuklar eşit büyüklüğe sahipse ortak duvarları düzlemseldir. Eğer eşit büyüklüğe sahip değillerse, ortak duvarları daha büyük olan baloncuğun içindeki şişkinliktir. Çünkü küçük olan büyük olana göre daha büyük iç basınca sahiptir. Bu tahmin Young Laplace denklemi olarak da bilinir."

23 NİSAN HEDİYESİ

Çocuklara unutulmaz üç gün yaşatan etkinlik; yoğun talep nedeniyle 23 Nisa'n Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da tekrarlanacak. AVM Yönetimi, Bubble Room Eğlence Arenası'nın Optimum'un minik ziyaretçilerine bayram armağanı olacağı bilgisini verdiler.