Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?
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Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

16.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:28
Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde başlayan ve 7 yıl ekranlarda başarı ile devam etti. Peki, Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

Senaryosunu Gamze Özer'in kaleme aldığı Sihirli Annem dizisinin tekrar çekileceği gündeme geldi. Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni kanalı için özel olarak çekilecek. 20 bölümlük olacak dizinin oyuncu kadrosu ise açıklanmadı.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

İnci Türkay,

Şahap Sayılgan,

Nevra Serezli,

Ebru Karanfilci,

Metin Serezli,

Gül Onat,

Defne Joy Foster

Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

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