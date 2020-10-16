Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde başlayan ve 7 yıl ekranlarda başarı ile devam etti. Peki, Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?