Sihirbazlık Aletlerini Denedim | Sihirbazların Foyası Ortaya Çıktı

Sihirbazların foyasını ortaya çıkardım ve Sihirbazlık aletleri denedim. Büyük ve gösterişli sahnelerde şovlar yapan Sihirbazlar bu numaraları nasıl yapıyor merak ediyorsanız ve ilizyon ilginizi çekiyorsa sorularınızın cevapları videoda : )