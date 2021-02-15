Şıhıl Mahşi Tarifi | Gelinim Mutfakta Yemekleri: Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nerenin yemeği, hangi yöreye ait?

Hafta için her gün Kanal D ekranlarında birbirinden farklı ve güzel yemek tarifleri veren yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Şıhıl Mahşi yemeği yapıldı. İzleyenler, Şıhıl Mahşi dolması tarifini merak etti. Peki, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nerenin yemeği, hangi yöreye ait?

Seda Sayan'ın sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Şıhıl Mahşi dolması yapıldı. Gelinler, en lezzetli Şıhıl Mahşi'yi yapmak için yarıştı ve kayınvalideler en güzel dolmayı seçti. İzleyiciler ise, Şıhıl Mahşi yemeği tarifi nedir? Şıhıl Mahşi dolması nasıl yapılır? Şıhıl Mahşi nerenin yemeği? Şıhıl Mahşi hangi yöreye ait? merak etti. İşte detaylar...

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

Şıhıl Mahşi, "Dolmaların Şahı" anlamına gelmektedir ve Hatay, Antakya sofrasının en lezzetli, en görkemli yemeklerinden biridir. Her dolma ayrı lezzetlidir, fakat Şıhıl Mahşi dolmasının tadına hiç ama hiç doyum olmaz. mevsiminde lezzetli kabaklar ile tam kıvamında vereceğimiz dolma içinin birleşimi tam anlamıyor damaklarınızda Dolmaların Şahı lezzetini yaşatacak! Peki, Şıhıl Mahşi nasıl yapılır? İşte tam kıvamında tarifi!

Malzemeler:

10 adet küçük kabak

Sıvı yağ (kızartmak için)

150 gr orta yağlı kıyma et

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1/2 (yarım) su bardağı çam fıstığı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

salçası Bir tutan maydanoz

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı zahter (kekik)

Pişirme Sosu İçin;

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

1,5 su bardağı kaynamış su

Üzeri İçin;

2 kase yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Hazırlanışı: